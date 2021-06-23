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Авария в Краснокамском районе Башкирии: погиб водитель «ВАЗ-2114» столкнувшись с вахтовым автобусом «КамАЗ»

Авария в Краснокамском районе Башкирии: погиб водитель «ВАЗ-2114» столкнувшись с вахтовым автобусом «КамАЗ»

12:14, 23 июн 2021

В Краснокамском районе Башкирии 23 июня произошло смертельное ДТП. По предварительным данным пресс-службы ГИБДД по РБ, столкнулись «ВАЗ-2114» и встречный вахтовый автобус «КамАЗ».

В аварии 34-летний водитель легкового автомобиля из Нефтекамска скончался на месте происшествия. Также в ДТП пострадал пассажир «КамАЗа».

«Происшествие произошло в десятом часу на 52 км автодороги Дюртюли-Нефтекамск. Сейчас на месте аварии работает полиция и другие экстренные службы. Подробности столкновения уточняются», — сообщили в ведомстве.
Ранее стали известны подробности смертельной аварии в Баймакском районе Башкирии.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба ГИБДД по РБ

Теги: Краснокамский район
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