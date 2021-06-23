Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

На трассе в Башкирии разлилось топливо из опрокинувшегося «КамАЗа»

На трассе в Башкирии разлилось топливо из опрокинувшегося «КамАЗа»

12:36, 23 июн 2021

В МЧС по Башкирии днем 23 июня поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 196 км трассы Р-240 Уфа-Оренбург. Здесь опрокинулась машина марки «КамАЗ».

«Установлено, что в результате опрокидывания произошел разлив бензина, целостность цистерны не нарушена. Пострадавших нет. Для предотвращения возгорания сотрудниками МЧС России создана воздушно-пенная подушка», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Движение в районе места аварии не нарушено, а ведется в штатном режиме, контролируется сотрудниками ГИБДД. Для подъема «КамАЗа» направлена спецтехника.

Ранее сообщалось об аварии в Краснокамском районе Башкирии: погиб водитель «ВАЗ-2114» столкнувшись с вахтовым автобусом «КамАЗ».

По теме: 
Авария в Мечетлинском районе Башкирии: водитель и пассажир погибли, опрокинувшись в кювет 
Авария в Сибае: водитель ВАЗ-21099 столкнулся с пассажирским автобусом 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: