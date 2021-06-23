На трассе в Башкирии разлилось топливо из опрокинувшегося «КамАЗа»

12:36, 23 июн 2021

В МЧС по Башкирии днем 23 июня поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 196 км трассы Р-240 Уфа-Оренбург. Здесь опрокинулась машина марки «КамАЗ».







«Установлено, что в результате опрокидывания произошел разлив бензина, целостность цистерны не нарушена. Пострадавших нет. Для предотвращения возгорания сотрудниками МЧС России создана воздушно-пенная подушка», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.



Движение в районе места аварии не нарушено, а ведется в штатном режиме, контролируется сотрудниками ГИБДД. Для подъема «КамАЗа» направлена спецтехника.



Ранее сообщалось об аварии в Краснокамском районе Башкирии: погиб водитель «ВАЗ-2114» столкнувшись с вахтовым автобусом «КамАЗ».

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ