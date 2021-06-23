В Аургазинском районе Башкирии ураган снес крыши домов и повалил деревья

15:22, 23 июн 2021

В деревне Юламаново Аургазинского района прошел ураган. Ливень и сильный ветер обрушились на деревню в обеденное время. Местные жители сообщают, что стихией частично снесены крыши нескольких жилых домов, разрушены фронтоны, повалены деревья.







Село Толбазы тоже подверглось влиянию непогоды: сильный дождь и громкие раскаты грома серьезно напугали жиелей райцентра. Ураганный ветер снес торговую палатку, а частная продукция, выставленная на улице, разлетелась по торговой площади.



Ранее сообщалось о том, что в Аургазинском районе Башкирии мощный град уничтожил посевы на грядках жителей. Теперь селяне подсчитывают убытки. И задаются вопросом: смогут ли возродить растения?





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Фото: "Аургазинский вестник"