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В Аургазинском районе Башкирии ураган снес крыши домов и повалил деревья

В Аургазинском районе Башкирии ураган снес крыши домов и повалил деревья

15:22, 23 июн 2021

В деревне Юламаново Аургазинского района прошел ураган. Ливень и сильный ветер обрушились на деревню в обеденное время. Местные жители сообщают, что стихией частично снесены крыши нескольких жилых домов, разрушены фронтоны, повалены деревья.

Село Толбазы тоже подверглось влиянию непогоды: сильный дождь и громкие раскаты грома серьезно напугали жиелей райцентра. Ураганный ветер снес торговую палатку, а частная продукция, выставленная на улице, разлетелась по торговой площади.

Ранее сообщалось о том, что в Аургазинском районе Башкирии мощный град уничтожил посевы на грядках жителейТеперь селяне подсчитывают убытки. И задаются вопросом: смогут ли возродить растения?

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Источник: aur-vesti.rbsmi.ru
Фото: "Аургазинский вестник"

Теги: Аургазинский район
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