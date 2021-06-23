В Аургазинском районе Башкирии ураган снес крыши домов и повалил деревья
15:22, 23 июн 2021
В деревне Юламаново Аургазинского района прошел ураган. Ливень и сильный ветер обрушились на деревню в обеденное время. Местные жители сообщают, что стихией частично снесены крыши нескольких жилых домов, разрушены фронтоны, повалены деревья.
Село Толбазы тоже подверглось влиянию непогоды: сильный дождь и громкие раскаты грома серьезно напугали жиелей райцентра. Ураганный ветер снес торговую палатку, а частная продукция, выставленная на улице, разлетелась по торговой площади.