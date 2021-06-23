ДТП в Учалах: водитель на пешеходном переходе наехал на 3-летнюю девочку

15:29, 23 июн 2021

Накануне, 22 июня, в Учалах произошла авария с участием несовершеннолетнего ребёнка. На зебре мужчина на иномарке сбил трёхлетнюю девочку.







На кадрах с камеры видеонаблюдения хорошо видно, что ребёнок ехал на самокате рядом с мамой. Однако на перекрёстке улиц Ленина и Муртазина девочка вырвалась вперёд и поехала по зебре. Именно в этот момент на неё наехала иномрака.



За рулём «Митсубиси Лансер» находился 22-летний местный житель. Только после криков родных девочки он сдал назад и сразу выбежал помочь семье.



Врачи диагностировали малышке ушибы и ссадины. Серьёзных травм у девочки, к счастью, нет. Сотрудники ГИБДД разбираются в произошедшем.

Ранее сообщалось об аварии в Краснокамском районе Башкирии: погиб водитель «ВАЗ-2114» столкнувшись с вахтовым автобусом «КамАЗ».





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скриншот видео