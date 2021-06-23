Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

ДТП в Учалах: водитель на пешеходном переходе наехал на 3-летнюю девочку

ДТП в Учалах: водитель на пешеходном переходе наехал на 3-летнюю девочку

15:29, 23 июн 2021

Накануне, 22 июня, в Учалах произошла авария с участием несовершеннолетнего ребёнка. На зебре мужчина на иномарке сбил трёхлетнюю девочку.

На кадрах с камеры видеонаблюдения хорошо видно, что ребёнок ехал на самокате рядом с мамой. Однако на перекрёстке улиц Ленина и Муртазина девочка вырвалась вперёд и поехала по зебре. Именно в этот момент на неё наехала иномрака.

За рулём «Митсубиси Лансер» находился 22-летний местный житель. Только после криков родных девочки он сдал назад и сразу выбежал помочь семье.

Врачи диагностировали малышке ушибы и ссадины. Серьёзных травм у девочки, к счастью, нет. Сотрудники ГИБДД разбираются в произошедшем.

Ранее сообщалось об аварии в Краснокамском районе Башкирии: погиб водитель «ВАЗ-2114» столкнувшись с вахтовым автобусом «КамАЗ».

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: bash.news
Фото: скриншот видео

Теги: Учалинский район
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: