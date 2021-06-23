В Благоварском районе Башкирии от урагана пострадала многодетная семья
19:00, 23 июн 2021
В Благоварском районе Башкирии ураган снес крыши домов в деревне Заречный. Об этом сообщает издание "Благоварские вести".
В деревне Заречный Благоварского прошел ураган. Ливень и порывистый ветер, обрушились на деревню, снесены крыши нескольких жилых домов, разрушены теплицы, повалены деревья.
Среди пострадавших есть многодетная семья и пенсионеры.
Ранее сообщалось о том, что в Буздякском районе Башкирии ураган снес крышу ж/д вокзала. Кроме того в Аургазинском районе Башкирии ураган снес крыши домов и повалил деревья.
Источник:
blagovar-vesti.rbsmi.ru
Фото: "Благоварские вести"
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