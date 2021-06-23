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В Благоварском районе Башкирии от урагана пострадала многодетная семья

В Благоварском районе Башкирии от урагана пострадала многодетная семья

19:00, 23 июн 2021

В Благоварском районе Башкирии ураган снес крыши  домов в деревне Заречный. Об этом сообщает издание "Благоварские вести".

В деревне Заречный Благоварского прошел ураган. Ливень и порывистый ветер, обрушились на деревню, снесены крыши нескольких жилых домов, разрушены теплицы, повалены деревья.

Среди пострадавших есть многодетная семья и пенсионеры.

Ранее сообщалось о том, что в Буздякском районе Башкирии ураган снес крышу ж/д вокзала. Кроме того в Аургазинском районе Башкирии ураган снес крыши домов и повалил деревья

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Источник: blagovar-vesti.rbsmi.ru
Фото: "Благоварские вести"

Теги: Благоварский район
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