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В МЧС Башкирии сообщили, какие районы пострадали от прошедших ураганов

В МЧС Башкирии сообщили, какие районы пострадали от прошедших ураганов

20:33, 23 июн 2021

В МЧС по Башкирии сообщили о последствиях разгулявшейся сегодня, 23 июня, стихии. В ведомстве сообщили, что в результате шквалистого ветра в нескольких районах повреждены кровли домов и учреждений. Ураган также повредил автомобили, повалил столбы и деревья.

Согласно предоставленным данным, больше всего пострадал Аургазинский, Буздякский, Стерлитамакский, Нуримановский Шаранский, Чишминский, Бакалинский, Ишимбайский, Дюртюлинский, Иглинский и Благоварский районы. Сообщения в ведомство продолжают поступать до сих пор.

В поселке Юламаново, расположенном в Аургазинском районе, по информации спасателей, стихия нанесла ущерб нескольким объектам:
– 20 кв. м шиферной кровли и фронтон в местном лицее,
– 60 км. м кровли и фронтоны в двух частных домах, также поврежден стоящий во дворе автомобиль «Фольксваген Поло»;
– кровля фельдшерско-акушерского пункта.

В Буздякском районе ветер повредил фронтон и кровлю местного железнодорожного автовокзала на площади 60 кв. м. Пострадали также и две припаркованные машины возле него.

В селе Новокулево Нуримановского района ветер сорвал крыши с нескольких домов, повредил линии электропередач. В Благоварском районе, в школе, расположенной на Кооперативной улице в селе Старокучербаево, частично повредило кровлю.

Пострадавших по предварительным данным нет.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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