В Башкирии за прошедшие сутки утонули сразу два человека

09:24, 24 июн 2021

В Башкортостане продолжают происходить трагедии на воде. Так, 22 июня утонули сразу два человека.







Так, несчастье случилось в Кигинском районе на реке Ай вблизи деревни Кульметово. 52-летний мужчина во время сплава нырнул в воду с катамарана, но так и не выплыл. Сейчас его тело ищут водолазы.



В тот же день в пруду деревни Михайловка Калтасинского района утонул 50-летний мужчина. Его тело достали из воды местные жители, сообщают в госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе подросток не смог переплыть реку и утонул.

По теме:

В Куюргазинском районе Башкирии в карьере угольного разреза утонул мужчина

В Баймакском районе Башкирии из озера достали тело утонувшей девочки

В Башкирии на несанкционированном пляже утонул ребенок





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram