В Башкирии за прошедшие сутки утонули сразу два человека
09:24, 24 июн 2021
В Башкортостане продолжают происходить трагедии на воде. Так, 22 июня утонули сразу два человека.
Так, несчастье случилось в Кигинском районе на реке Ай вблизи деревни Кульметово. 52-летний мужчина во время сплава нырнул в воду с катамарана, но так и не выплыл. Сейчас его тело ищут водолазы.
В тот же день в пруду деревни Михайловка Калтасинского района утонул 50-летний мужчина. Его тело достали из воды местные жители, сообщают в госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе подросток не смог переплыть реку и утонул.
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