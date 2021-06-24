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В Башкирии за прошедшие сутки утонули сразу два человека

В Башкирии за прошедшие сутки утонули сразу два человека

09:24, 24 июн 2021

В Башкортостане продолжают происходить трагедии на воде. Так, 22 июня утонули сразу два человека.

Так, несчастье случилось в Кигинском районе на реке Ай вблизи деревни Кульметово. 52-летний мужчина во время сплава нырнул в воду с катамарана, но так и не выплыл. Сейчас его тело ищут водолазы.

В тот же день в пруду деревни Михайловка Калтасинского района утонул 50-летний мужчина. Его тело достали из воды местные жители, сообщают в госкомитете Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе подросток не смог переплыть реку и утонул.

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Источник: www.sobkor02.ru

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