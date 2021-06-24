В Белорецком районе Башкирии воспитанники приюта угнали автомобиль

10:08, 24 июн 2021

В Белорецком районе по горячим следам задержали подростков, подозреваемых в угоне автомобиля. Ими оказались воспитанники детского приюта города Белорецка.







Как сообщает пресс-служба МВД РФ по РБ, мальчики смогли убежать, когда воспитатель отвлеклась во время прогулки. После этого они угнали автомобиль, который бы припаркован на автостоянке и принадлежал 53-летнему жителю села Ахмерово. Насладиться поездкой хулиганам не удалось – ребят поймали и вернули в приют.



Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе Башкирии из закрытой спецшколы сбежали четверо подростков. С заявлением в полицию обратился замдиректора учреждения. По данным МВД по Башкирии, все они были ранее судимы – трое за кражи, а один за угон автомобиля.





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