Пожар на предприятии АО «Стеклонит» в Уфе: загорелся законсервированный цех (видео)

10:30, 24 июн 2021

В Уфе возник пожар в одном из цехов предприятия АО «Стеклонит». Сообщение о возгорании по адресу ул. Трамвайная, 15 поступило в Главное управление МЧС России по РБ сегодня утром, 24 июня.







- По прибытию на место сил и средств МЧС России установлено, что происходит горение в законсервированном цехе на площади 8 кв. метров. Принимаются все необходимые меры для минимизации возможных последствий. Погибших, пострадавших нет, — прокомментировали в пресс-службе МЧС РФ по РБ.

Ранее сообщалось о том, что В Бурзянском районе Башкирии на месте пожара нашли нетронутый огнем Коран. - Мы все видели такое на картинках, но я в такие вещи не верил. А вот реальный пример. И смотрите, тут все отчетливо видно. Книга черная, а ни одна страница не повреждена. Все читается, хотя столько воды было, такой сильный огонь, - говорит заснявший видео парень.





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Фото: скриншот видео