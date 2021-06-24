В Стерлитамаке загорелся склад с порохом

12:32, 24 июн 2021

Пожар на складе с порохом в Стерлитамаке распространился на площади в 1,3 тысячи квадратных метров, сообщили в МЧС региона.



По информации РЕН ТВ, существует угроза перехода огня на соседнее здание. В настоящий момент горят ящики из-под снарядов на отрытой площадке площадью 200 "квадратов".





Ранее сообщалось, что пожар возник на территории предприятия на улице Кошевого в Стерлитамаке.



Предварительно, погибших и пострадавших нет. На месте от МЧС работают 72 человека и 25 единицы техники.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе возник пожар в одном из цехов предприятия АО «Стеклонит». Сообщение о возгорании по адресу ул. Трамвайная, 15 поступило в Главное управление МЧС России по РБ сегодня утром, 24 июня.

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