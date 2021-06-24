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В Абзелиловском районе Башкирии 9-классница не справилась с переживаниями при сдаче ОГЭ

В Абзелиловском районе Башкирии 9-классница не справилась с переживаниями при сдаче ОГЭ

14:22, 24 июн 2021

Очередная трагедия с выпускником школы произошла в Башкирии накануне, 22 июня. В одной из деревень Абзелиловского района скончалась 9-классница. Школьница погибла после того, как дважды пыталась сдать ОГЭ по математике, но неудачно.

Как сообщают очевидцы, девочка не смогла справиться с переживаниями. Сегодня ее похоронили. Известно, что погибшая планировала после школы поступить в колледж и стать поваром. Напомним, несколько дней назад в Уфе нашли тело 18-летнего парня, который пропал после того, как узнал о «средних» баллах ЕГЭ.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии результаты ЕГЭ аннулировали у 15 выпускников.  Об этом 24 июня сообщил министр образования и науки республики Айбулат Хажин.

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Источник: gtrk.tv

Теги: Абзелиловский район
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