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В Караидельском районе Башкирии водолазы ищут утонувшего рыбака

В Караидельском районе Башкирии водолазы ищут утонувшего рыбака

17:42, 24 июн 2021

Сегодня, 24 июня, стало известно, что в Башкирии погиб пожилой рыбак. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.

В селе Круш Караидельского района утонул 71-летний рыбак. Его тело до сих пор ищут водолазы.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии за прошедшие сутки утонули сразу два человека. Так, несчастье случилось в Кигинском районе на реке Ай вблизи деревни Кульметово и в пруду деревни Михайловка Калтасинского района.

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Теги: Караидельский район
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