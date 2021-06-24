В Караидельском районе Башкирии водолазы ищут утонувшего рыбака
17:42, 24 июн 2021
Сегодня, 24 июня, стало известно, что в Башкирии погиб пожилой рыбак. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РБ по ЧС.
В селе Круш Караидельского района утонул 71-летний рыбак. Его тело до сих пор ищут водолазы.
Ранее сообщалось о том, что в Башкирии за прошедшие сутки утонули сразу два человека. Так, несчастье случилось в Кигинском районе на реке Ай вблизи деревни Кульметово и в пруду деревни Михайловка Калтасинского района.
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