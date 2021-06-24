В Минздраве Башкирии напомнили об уголовной ответственности за подделку сертификата о вакцинации

18:34, 24 июн 2021

В последние несколько дней на фоне ужесточения в Башкирии ограничительных мер вырос спрос на сертификаты о вакцинации от коронавируса. Также участились случаи подделки справок, сообщает пресс-служба Минздрава республики.







Помощник министра здравоохранения Марат Гараев рассказал на оперативном совещании, что подобные действия несут не только дисциплинарную ответственность, но и уголовную.

— По статье 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) «Превышение должностных полномочий» (карается вплоть до лишения свободы на срок четырех лет), частями первой и третьей статьи 290 УК РФ «Получение взятки» (наказание вплоть до лишения свободы на срок до восьми лет), частями первой, второй статьи 292 «Служебный подлог» (до четырех лет лишения свободы), — объяснил он.

Гараев добавил, что продажа сертификатов о вакцинации является мошенничеством, за которое грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет. Жителям региона, которые используют поддельные сертификаты, грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы до шести месяцев.

Напомним, в Башкирии ввели новые ограничения из-за роста заболевших Covid-19. Теперь жители республики могут посещать общественные места, только предъявив сертификат о вакцинации или справку о наличии антител.





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