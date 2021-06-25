Уроженец Башкирии погиб при крушении вертолёта Ми-8 в Ленинградской области

09:25, 25 июн 2021

24 июня в Ленинградской области потерпел крушение вертолет, принадлежащий Росгвардии. Погибли три человека, в том числе помощник штурмана первого звена, уроженец Башкирии Рамиль Сулейманов.





Вертолет выполнял учебно-тренировочный полет. В пресс-службе Росгвардии отметили, что экипаж до последнего уводил машину от жилых домов. Росгвардейцы ценой своей жизни предотвратили более масштабную трагедию.



Приносим соболезнования родным и близким погибших!



Ранее сообщалось о том, что в Абзелиловском районе Башкирии 9-классница не справилась с переживаниями при сдаче ОГЭ.

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