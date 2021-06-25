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Авария в Благовещенском районе Башкирии: водитель мопеда скончался, столкнувшись с попутным авто

Авария в Благовещенском районе Башкирии: водитель мопеда скончался, столкнувшись с попутным авто

10:06, 25 июн 2021

Вечером в Благовещенском районе на 68 км автодороги Уфа-Янаул неустановленный водитель, управляя мопедом "Vento", допустил столкновение с попутным "Honda Accord" под управлением 57-летнего жителя Бураевского района. В результате аварии водитель двухколёсного транспорта, мужчина на вид 25-30 лет, скончался на месте происшествия. Начато разбирательство. 

24 июня 2021 года на дорогах республики зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых один человек погиб и одиннадцать получили травмы.

Ранее сообщалось о том, что в Ленинградской области при крушении вертолёта Ми-8 погиб уроженец Башкирии.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ

Теги: Благовещенский район
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