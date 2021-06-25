В столице Башкирии устанавливают источник выброса в воздух 5 вредных веществ

11:11, 25 июн 2021

В атмосферном воздухе Уфы продолжают фиксировать превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. О том, чем вынуждены дышать горожане, сообщили две разные службы.







По данным службы мониторинга окружающей среды Башгидромета, 23 июня превышение ПДК вредных веществ дважды фиксировал пункт замеров на улице Ульяновых, 57: в 7 утра концентрация сероводорода достигла уровня 2,4 ПДК, в 13:00 на уровне 1,2 ПДК – изопропилбензол. Других вредных веществ лаборатории Башгидромета на наблюдали.



О превышении нормативов содержания дигидросульфида, гидроксибензола и этилбензола сообщил Центр гигиены и эпидемиологии Башкирии, который опубликовал данные 24 июня. Дигидросульфид в разных районах города зафиксирован на уровне от 1,2 до 2,5 ПДК, гидроксибензол – в 2,5 раза, этилбензол – в 1,6.





«В настоящее время для принятия мер совместно с Росприроднадзором и минприродопользования республики устанавливается источник загрязнения атмосферного воздуха на территории Уфы», — добавили эпидемиологи.

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Напомним, завышенное содержание вредных веществ фиксируют не первый день, горожане регулярно жалуются на резкий неприятный запах на улице.