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В Стерлитамаке, из-за ливня во время урагана, затопило ковид-госпиталь

В Стерлитамаке, из-за ливня во время урагана, затопило ковид-госпиталь

11:22, 25 июн 2021

Два дня назад на Башкирию обрушился ураган, из-за чего пострадали несколько зданий, в том числе и медорганизации. В ковид-госпитале в Стерлитамаке случился потоп. Видео с ЧП сразу же появилось в соцсетях.

Информация с разъяснением появилась лишь накануне вечером, 24 июня. На своей странице в соцсетях глава ведомства Максим Забелин рассказал, что произошло в медучреждении, которое открылось всего полгода назад.

— «У природы нет плохой погоды», но порой она преподносит нам свои «сюрпризы» — от аномальной жары до ливня и порывистого ветра. Вчера при стечении неблагоприятных погодных условий прошедшим ураганом был произведен ряд разрушительных действий в нескольких медицинских организациях, — объяснил Забелин. — В клинико-диагностическом инфекционном центре филиала РКИБ в городе Стерлитамаке из-за сильного дождя была сорвана ливневая труба, и потоки воды попали на потолок в коридоре. К счастью, вода дальше в палаты не ушла.
Кроме этого, была сорвана часть крыши здания Детского противотуберкулезного санатория «Толпар», повалены деревья, нарушены сети электроснабжения и телефонной связи. Но пострадавших нет, а медицинские организации работают в прежнем режиме.

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Источник: ufa1.ru

Теги: Стерлитамакский район
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