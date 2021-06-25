В Уфе хозяина частного дома завалило землей

Вечером 24 июня в спасательную службу поступило сообщение о том, что на территории частного подворья в Октябрьском районе Уфы землей завалило человека.
Оказалось, что владелец дома вместе с наемным работником выкопали траншею и пытались прочистить трубу. В какой-то момент 42-летнего хозяина завалило землей.
На место прибыли спасатели и медики. Специалисты аккуратно убрали грунт вокруг уфимца и подняли на поверхность. К счастью, он не пострадал. Чтобы избежать повторного обвала, спасатели укрепили стенки траншеи откосами.