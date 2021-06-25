В Уфе неадекватный мужчина грозился взорвать дом

14:10, 25 июн 2021

По предварительным данным, уфимец, проживающий в жилом доме по улице Максима Горького, позвонил в экстренные службы и заявил, что всех взорвет, а чем — уточнять не стал. Известно, что по указанному адресу прибыли силовики.







В соцсетях появилось видео, как к лоджии на втором этаже приставили лестницу, по которой поднимаются правоохранители, якобы был штурм квартиры.



В пресс-службе МВД по РБ информагентству пояснили, что полицейские по данному адресу обнаружили неадекватного мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

«Жителя Уфы доставили в отдел полиции. В отношении него проводится проверка», — проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе вынесли приговор мужчине жестоко убившему скалкой 84-летнюю мать.



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