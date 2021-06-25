В Уфе неадекватный мужчина грозился взорвать дом

По предварительным данным, уфимец, проживающий в жилом доме по улице Максима Горького, позвонил в экстренные службы и заявил, что всех взорвет, а чем — уточнять не стал. Известно, что по указанному адресу прибыли силовики.
В соцсетях появилось видео, как к лоджии на втором этаже приставили лестницу, по которой поднимаются правоохранители, якобы был штурм квартиры.
В пресс-службе МВД по РБ информагентству пояснили, что полицейские по данному адресу обнаружили неадекватного мужчину в состоянии алкогольного опьянения.
«Жителя Уфы доставили в отдел полиции. В отношении него проводится проверка», — проинформировали в ведомстве.