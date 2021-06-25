Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе неадекватный мужчина грозился взорвать дом

В Уфе неадекватный мужчина грозился взорвать дом

14:10, 25 июн 2021

По предварительным данным, уфимец, проживающий в жилом доме по улице Максима Горького, позвонил в экстренные службы и заявил, что всех взорвет, а чем — уточнять не стал. Известно, что по указанному адресу прибыли силовики.

В соцсетях появилось видео, как к лоджии на втором этаже приставили лестницу, по которой поднимаются правоохранители, якобы был штурм квартиры.

В пресс-службе МВД по РБ информагентству пояснили, что полицейские по данному адресу обнаружили неадекватного мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

«Жителя Уфы доставили в отдел полиции. В отношении него проводится проверка», — проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе вынесли приговор мужчине жестоко убившему скалкой 84-летнюю мать.

Читайте также:
В Уфе хозяина частного дома завалило землей 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.bashinform.ru

Теги: Уфа
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: