В Стерлитамаке многодетная мать попалась на краже детского питания и выпивки

14:15, 25 июн 2021

В Стерлитамаке 29-летняя горожанка стала фигуранткой уголовного дела по факту краж и неисполнения обязанностей по воспитанию детей.







Многодетная мать попалась на краже из магазинов продуктов детского питания и ухода, а также выпивки. При этом как следует за своими тремя детьми не следила – у нее на иждивении находятся семилетняя девочка и мальчики 11 и четырех лет. Горе-мамаша не следила за здоровьем детей, их гигиеной и развитием. Так, осенью прошлого года ее 11-летнего сына поместили в центр «Семья», где врачи диагностировали у ребенка множество заболеваний.



Как сообщает пресс-служба МВД Башкортостана, теперь женщина ответить за свои проступки в уголовном порядке. При это оперативники выяснили, что они ходила воровать даже вместе с детьми, чтобы легче было отвлечь работников магазина. Сейчас трое детей находятся с бабушкой, а надзорные органы намерены ходатайствовать о лишении матери родительских прав.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке, из-за ливня во время урагана, затопило ковид-госпиталь.





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Фото: пресс-служба УМВД по РБ