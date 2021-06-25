Житель Балтачевского района Башкирии заявил о пропаже 80-летнего отца, которого сам же и убил

14:53, 25 июн 2021

Полицейские Балтачевского района разбираются в обстоятельствах жуткого преступления, жертвой которого стал 80-летний местный житель. О пропаже пенсионера в полицию сообщил его 45-летний сын. Мужчина рассказал, что отец пропал около десяти дней назад, 30 мая уехав в неизвестном направлении на велосипеде. С тех пор дедушка не выходил на связь с родными.







Правоохранители немедленно приступили к поискам пенсионера, осмотрели дом и надворные постройки семьи. От соседей они узнали, что отец с сыном часто ссорились – отец часто высказывал недовольство поведением ранее судимого отпрыска.



По данным пресс-службы МВД Башкортостана, позже к страдам порядка обратилась сожительница сына. Она высказала догадки об убийстве, и вскоре полицейские обнаружили в лесу захороненный труп старика.

Выяснилось, что 30 мая отец и сын поругались во дворе дома. 45-летний сельчанин повалил пенсионера на землю и несколько раз ударил его кирпичом по голове. Убив родителя, он спрятал тело в мешки погрузил в машину. В момент расправы его избранница спала в доме и ничего не слышала, а чуть позже он сказал, что ему необходимо вывезти мусор в лес. Через несколько дней после исчезновения свекра, женщина стала подозревать сожителя в убийстве. Оказалось, не зря. Правоохранители задержали преступника и проводят с ним следственные действия.





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