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В Нефтекамске 3-летняя девочка получила травмы, выпав из окна 5 этажа

В Нефтекамске 3-летняя девочка получила травмы, выпав из окна 5 этажа

15:13, 25 июн 2021

В Нефтекамске следователи устанавливают обстоятельства падения из окна малолетнего ребенка, проводится доследственная проверка. Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, 3-летняя девочка получила травмы при падении из окна квартиры, расположенной на 5 этаже многоквартирного дома.

По предварительным данным, вечером 23 июня малышка, оставшись одна в комнате, залезла на подоконник, открыла окно и, облокотившись на москитную сетку, выпала из него вместе с сеткой. В результате ребенок получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Сейчас следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке многодетная мать попалась на краже детского питания и выпивки.

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Источник: www.bashinform.ru

Теги: Нефтекамск
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