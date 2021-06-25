В Нефтекамске 3-летняя девочка получила травмы, выпав из окна 5 этажа

15:13, 25 июн 2021

В Нефтекамске следователи устанавливают обстоятельства падения из окна малолетнего ребенка, проводится доследственная проверка. Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, 3-летняя девочка получила травмы при падении из окна квартиры, расположенной на 5 этаже многоквартирного дома.







По предварительным данным, вечером 23 июня малышка, оставшись одна в комнате, залезла на подоконник, открыла окно и, облокотившись на москитную сетку, выпала из него вместе с сеткой. В результате ребенок получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.



Сейчас следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось о том, что в Стерлитамаке многодетная мать попалась на краже детского питания и выпивки.





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