В Нефтекамске 3-летняя девочка получила травмы, выпав из окна 5 этажа
15:13, 25 июн 2021
В Нефтекамске следователи устанавливают обстоятельства падения из окна малолетнего ребенка, проводится доследственная проверка. Как сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета, 3-летняя девочка получила травмы при падении из окна квартиры, расположенной на 5 этаже многоквартирного дома.
По предварительным данным, вечером 23 июня малышка, оставшись одна в комнате, залезла на подоконник, открыла окно и, облокотившись на москитную сетку, выпала из него вместе с сеткой. В результате ребенок получил многочисленные телесные повреждения и был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.
Сейчас следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.
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