МЧС предупреждает: на Башкирию надвигаются грозы и штормовой ветер

15:17, 25 июн 2021

Специалисты МЧС по Башкирии опубликовали штормовое предупреждение. В ведомстве сообщили, что завтра, 26 июня, ожидается усиление ветра от 17 до 22 метров в секунду.







Согласно прогнозу погоды, в регионе пройдут грозы, дожди, ливни и град. Ветер обещают северо-западный ночью 3-8 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду. Шквалистое усиление ветра до 22 метров в секунду ожидается во время грозы. Температура воздуха ночью 14-19°, днем 28-33°.



В Уфе местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза, днем локально будет град. Ветер северо-западный ночью 3-8 метров в секунду, днем 8-13 метров в секунду, при грозах шквалистое усиление ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17-19°, днем 30-32°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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Фото: из архива newsbash.ru