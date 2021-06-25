Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Уфе утонул мужчина, купаясь в одном из самых опасных мест

В Уфе утонул мужчина, купаясь в одном из самых опасных мест

15:35, 25 июн 2021

В Управлении гражданской защиты сообщили об очередном несчастном случае на реке Белой. К спасателям, дежурившим на пляже «Солнечный», обратилась компания отдыхающих.

Они рассказали, что долго не видели друга ни на суше, ни на воде. Причем сами отдыхающие плавали в необорудованном для этого месте — чуть выше пляжа «Солнечный», где одно из самых опасных для купания мест. Сотрудники поисково-спасательного отряда приступили к работе.

38-летнего мужчину обнаружили на полутораметровой глубине недалеко от берега. Скорая пыталась реанимировать пловца, однако друзья сообщили, что утонувший пропал из виду уже около часа назад. Врачам ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть мужчины. Очевидцы трагедии сообщили, что отдых на несанкционированном пляже сопровождался алкоголем.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: Управление гражданской защиты Уфы

Теги: Уфа
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: