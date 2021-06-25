В Уфе утонул мужчина, купаясь в одном из самых опасных мест

15:35, 25 июн 2021

В Управлении гражданской защиты сообщили об очередном несчастном случае на реке Белой. К спасателям, дежурившим на пляже «Солнечный», обратилась компания отдыхающих.







Они рассказали, что долго не видели друга ни на суше, ни на воде. Причем сами отдыхающие плавали в необорудованном для этого месте — чуть выше пляжа «Солнечный», где одно из самых опасных для купания мест. Сотрудники поисково-спасательного отряда приступили к работе.

38-летнего мужчину обнаружили на полутораметровой глубине недалеко от берега. Скорая пыталась реанимировать пловца, однако друзья сообщили, что утонувший пропал из виду уже около часа назад. Врачам ничего не оставалось, кроме как констатировать смерть мужчины. Очевидцы трагедии сообщили, что отдых на несанкционированном пляже сопровождался алкоголем.





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Фото: Управление гражданской защиты Уфы