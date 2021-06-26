В Туймазинском районе Башкирии ураганный ветер снес крыши зданий и повредил автомобили
10:32, 26 июн 2021
В Туймазинском районе Башкирии, в Туймазах накануне вечером из-за кратковременного шквалистого усиления ветра до 28 м/с (в период с 16.10 по 16.25) повредились несколько крыш зданий и автомобили.
По данным пресс-службы МЧС по РБ, повредилась плоская кровля здания Управления образования города (20 кв. м) — здесь сорвало лист рубероида. Кровля трех частных жилых домов на общей площади 60 кв. м. Кровля производственного здания на общей площади 80 кв. м. , в котором расположены кондитерская и автомобильная мойка – здесь второй этаж не эксплуатировался, на работе объектов торговли случившееся не повлияет.
Получили механические повреждения три машины, которые находились около поврежденных зданий и сооружений.
«Погибших и пострадавших нет. Проводятся восстановительные работы», — сообщили в МЧС по Башкирии.