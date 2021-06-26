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ДТП в Караидельском районе Башкирии: водитель мопеда насмерть сбил корову

ДТП в Караидельском районе Башкирии: водитель мопеда насмерть сбил корову

10:44, 26 июн 2021

Около полуночи в Караидельском районе на 2 км автодороги Новоянсаитово-Караидель 19-летний уфимец, управляя мопедом "Stels", допустил наезд на внезапно вышедшую на проезжую часть корову.

В результате аварии водитель госпитализирован. Животное погибло. Известно, что пострадавший водительских прав не имел, кроме того управлял транспортом не зарегистрированным в установленном порядке. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего. 

25 июня 2021 года на дорогах республики зарегистрировано двенадцать автомобильных аварий, в которых тринадцать человек получили травмы.

Ранее сообщалось о том, что в Караидельском районе Башкирии водолазы ищут утонувшего рыбака.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ

Теги: Караидельский район
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