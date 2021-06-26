ДТП в Караидельском районе Башкирии: водитель мопеда насмерть сбил корову
10:44, 26 июн 2021
Около полуночи в Караидельском районе на 2 км автодороги Новоянсаитово-Караидель 19-летний уфимец, управляя мопедом "Stels", допустил наезд на внезапно вышедшую на проезжую часть корову.
В результате аварии водитель госпитализирован. Животное погибло. Известно, что пострадавший водительских прав не имел, кроме того управлял транспортом не зарегистрированным в установленном порядке. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
25 июня 2021 года на дорогах республики зарегистрировано двенадцать автомобильных аварий, в которых тринадцать человек получили травмы.
Ранее сообщалось о том, что в Караидельском районе Башкирии водолазы ищут утонувшего рыбака.
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