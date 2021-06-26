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В Караидельском районе Башкирии мужчина насмерть задавил напарника во время ремонта грузовика

В Караидельском районе Башкирии мужчина насмерть задавил напарника во время ремонта грузовика

11:11, 26 июн 2021

Житель Караидельского района Башкирии во время ремонта «КамАЗа» случайно задавил напарника. Последний от полученных травм скончался на месте. На днях виновнику трагедии вынесли приговор.

Инцидент произошел 2 сентября 2020 года. Как следует из материалов суда, двое мужчин чинили тормозную систему грузовика: один находился под многотонной машиной, другой сидел в кабине. В процессе работы первый попросил второго нажать на педаль тормоза, а затем завести двигатель. Тот не заметив, что автомобиль находится на второй передаче, снял его с ручного тормоза и завел двигатель. Грузовик поехал вперед и раздавил ремонтника, который находился под ним. Мужчина получил многочисленные травмы и скончался на месте происшествия.

Напарника погибшего судили по уголовной статье о причинении смерти по неосторожности. Его приговорили к одному году исправительных работ с удержанием зарплаты. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел признание вины и раскаяние.

Ранее сообщалось о ДТП в Караидельском районе Башкирии: водитель мопеда насмерть сбил корову.

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Источник: www.ufa.kp.ru

Теги: Караидельский район
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