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В Башкирии неизвестный ограбил пенсионерку, распылив газ ей в лицо

В Башкирии неизвестный ограбил пенсионерку, распылив газ ей в лицо

11:24, 26 июн 2021

В Уфе сотрудники полиции разыскивают мужчину, совершившего нападение на 85-летнюю женщину. Сообщение об этом появилось сегодня, 26 июня, на сайте МВД России по Башкирии.

Нападение произошло 13 апреля 2021 года. В Уфе в подъезде дома по улице Российская неизвестный распылил баллончик в лицо пожилой женщины, а затем выхватил из ее рук сумку и скрылся. В настоящее время на нападавшего возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Мужчину о сих пор разыскивают.

Приметы: на вид 25-30 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы темные, короткая стрижка.

Был одет:  черная куртка до пояса, на спине которой расположена надпись (эмблема) белого цвета, капюшон черного цвета, светлый (серый) спортивный костюм, черные кроссовки с белой подошвой.

Всех, кто опознал подозреваемого или имеет информацию о его местоположении, сотрудники правопорядка просят обращаться по телефонам 8(347) 232-63-30, 237-63-04, 279-39-02, 237-19-60 или 02 (102 – с мобильного).
 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба МВД России по РБ

Теги: Уфа криминал
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