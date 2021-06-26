В Уфе трое неизвестных ограбили пункт замены автомасел
11:36, 26 июн 2021
Дерзкое ограбление совершили трое неизвестных в Уфе. Злоумышленники выбрали целью пункт замены автомасел.
Инцидент случился накануне. Пока один из членов банды стоял неподалеку, двое его подельников разбили стекло в небольшом помещении и залезли внутрь. В результате воришки забрали монитор и ящик с деньгами.
Интересно, что ограбление происходило на глазах у людей. В кадр видео попали проезжающие мимо машины. Сейчас злоумышленников ищет полиция.