В Уфе трое неизвестных ограбили пункт замены автомасел

11:36, 26 июн 2021

Дерзкое ограбление совершили трое неизвестных в Уфе. Злоумышленники выбрали целью пункт замены автомасел.



Инцидент случился накануне. Пока один из членов банды стоял неподалеку, двое его подельников разбили стекло в небольшом помещении и залезли внутрь. В результате воришки забрали монитор и ящик с деньгами.







Интересно, что ограбление происходило на глазах у людей. В кадр видео попали проезжающие мимо машины. Сейчас злоумышленников ищет полиция.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии неизвестный ограбил пенсионерку, распылив газ ей в лицо.



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