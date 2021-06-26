ДТП в Уфе: автомобиль сбил двух пешеходов и въехал в столб

22:54, 26 июн 2021

В аварии на улице Российской в Уфе пострадали пешеходы. Их сбила машина на дороге возле торгового комплекса «Ильинский». Инцидент случился сегодня, 26 июня. Об этом сообщили в ГИБДД по РБ.



По данным ГИБДД, ДТП произошло на перекрестке улиц Кольской и Российской: «Фольксваген-Поло» наехал на 20-летнюю девушку и ее мать, а после влетел в дорожное ограждение.







— Пешеходов и пассажира «Поло» осматривают врачи, — сообщили UFA1.RU в ГИБДД Башкирии.



На место прибыли автоинспекторы. Обстоятельства аварии устанавливаются.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе в результате хлопка баллона в автосервисе погиб мужчина, еще один пострадал.

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Фото: ГИБДД Башкирии