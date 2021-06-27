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В Зианчуринском районе Башкирии утонул подросток, спрыгнув с обрыва в реку

В Зианчуринском районе Башкирии утонул подросток, спрыгнув с обрыва в реку

10:58, 27 июн 2021

Госкомитет по ЧС сообщил о страшной трагедии, которая произошла в Зианчуринском районе. накануне, 26 июня. По данным ведомства, около Кузебеково в реке Ташла утонул 14-летний ребенок.

В ведомстве уточнили, что компания из подростков прыгала с обрыва. В какой-то из разом, один из них после прыжка так и не вынырнул.

В настоящий момент тело ребенка уже обнаружили, его извлекли из реки очевидцы.

Ранее сообщалось о том, что в Благоварском районе Башкирии водолазы достали тело утонувшего мужчины.

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Источник: www.ufa.kp.ru

Теги: Зианчуринский район
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