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Авария в Калтасинском районе Башкирии: в перевернувшейся машине скорой помощи погибла женщина

Авария в Калтасинском районе Башкирии: в перевернувшейся машине скорой помощи погибла женщина

11:31, 27 июн 2021

Ночью в Калтасинском районе на 1 км автодороги Ст.Калтасы-Краснохолмский 60-летний водитель за рулём УАЗ допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии 42-летняя пассажирка скончалась на месте происшествия. Начато разбирательство. 

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше двух тысяч нарушений ПДД, задержан 71 нетрезвый водитель.

26 июня 2021 года на дорогах республики зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых один человек погиб девять получили травмы.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ

Теги: Калтасинский район
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