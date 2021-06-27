В Туймазинском районе Башкирии, на площади около 2 гектаров, горит лесопосадка

15:13, 27 июн 2021

В Туймазинском районе Башкирии в трех километрах от населенного пункта горит лесопосадка. Пожар 27 июня сняли на видео и опубликовали в соцсетях очевидцы, информацию подтвердили в пресс-службе регионального управления МЧС России.







«В трех километрах от села Аднагулово происходит горение сухой растительности, в том числе хвойная лесопосадка, — прокомментировали в ведомстве. — Произведена опашка, угроза населенному пункту отсутствует».



По данным спасателей, пожар распространился на площади двух га (примерно равна площади трех футбольных полей). От жилья людей огонь отделяет асфальтированная дорога шириной шесть метров.

Борьбу с пожаром ведут 20 человек и шесть единиц техники. Поврежденная лесопосадка относится к территории сельсовета, в земли лесного фонда не входит.



Напомним, в Башкирии установилась аномальная жара, по данным синоптиков температура выше нормы продержится до конца июня.





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