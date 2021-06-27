В Аургазинском районе Башкирии женщина погибла от удара молнии
18:02, 27 июн 2021
Сегодня, 27 июня, в Аургазинском районе возле деревни Малый Нагадак произошел несчастный случай. Об этом сообщили в соцсетях.
Разряд смертоносного электричества настиг ее во время отдыха на Белом озере. 53-летняя женщина погибла на глазах десятков отдыхающих.
Скорая выехала на место происшествия и констатировала смерть горожанки.
Ранее сообщалось о том, что в Зианчуринском районе Башкирии утонул подросток, спрыгнув с обрыва в реку.
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Источник:
gtrk.tv
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