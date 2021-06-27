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Житель Башкирии, работавший вахтовым методом, погиб под упавшей на него трубой

Житель Башкирии, работавший вахтовым методом, погиб под упавшей на него трубой

18:10, 27 июн 2021

В городе Нижневартовске погиб 35-летний житель башкирского поселка Чишмы Флюз Гареев. Мужчина работал на севере машинистом крана. 24 июня на него упала труба и придавила насмерть. У погибшего дома остались жена и две несовершеннолетние дочери.

– Одной почти четыре года исполнилась, вторая в 4 класс пойдет. Старшая девочка плачет постоянно. Младшая еще не понимает [что случилось] и спрашивает, когда приедет папа, – рассказала «КП-Уфа» подруга семьи Лилия. – Тело Флюза транспортировали в Чишмы вечером 26 июня.

По словам женщины, на супругах висит долг по ипотеке за купленную в общежитии комнату. В будущем они хотели накопить денег и обменять ее на квартиру. Флюз был в семье главным кормильцем. Теперь его жене Айгуль придется справляться со всем одной – и с воспитанием дочерей, и с заработком. Лилия организовала для семьи сбор финансовой помощи. Все неравнодушные могут перечислить любую сумму на карту, привязанную к номеру 89613689606 (получатель – Аделина Р.К., дочь Лилии).

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети

Теги: Чишминский район
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