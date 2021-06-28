Авария в Давлекановском районе: водитель "Kia Rio" погиб, опрокинувшись в кювет
09:08, 28 июн 2021
Утром в Давлекановском районе на 1 км автодороги Давлеканово-Фаридуновка 39-летний уфимец за рулём "Kia Rio" совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии водитель скончался при транспортировке в медучреждение. Начато разбирательство.
27 июня 2021 года на дорогах республики зарегистрировано одиннадцать автомобильных аварий, в которых два человека погибли двенадцать получили травмы.
Ранее сообщалось об аварии в Калтасинском районе Башкирии: в перевернувшейся машине скорой помощи погибла женщина.
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