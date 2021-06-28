В Туймазинском районе Башкирии водитель внедорожника сбил женщину и ребенка

09:14, 28 июн 2021

В семь вечера в Туймазинском районе на 1331 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск 32-летний житель г.Октябрьский, управляя автомобилем УАЗ "Патриот", допустил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть в неустановленном месте.





В результате аварии 32-летняя жительница Белебея скончалась на месте происшествия. Её 12-летний сын с травмами госпитализирован. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось об аварии в Давлекановском районе : водитель "Kia Rio" погиб, опрокинувшись в кювет.





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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ