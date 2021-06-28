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ДТП в Архангельском районе Башкирии: водитель "Лады Ларгус" наехал на лося и погиб, опрокинувшись в кювет

ДТП в Архангельском районе Башкирии: водитель "Лады Ларгус" наехал на лося и погиб, опрокинувшись в кювет

09:30, 28 июн 2021

Сегодня рано утром в Архангельском районе зарегистрировано ДТП с погибшим. Авария произошла на 46 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк.

По предварительным данным, 49-летний житель Оренбургской области за рулём "Лады Ларгус" совершил наезд на лося, после чего съехал в кювет и опрокинулся. В результате аварии водитель скончался при транспортировке в больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности происшествия уточняются. Животное погибло.

Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе Башкирии водитель внедорожника сбил женщину и ребенка.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ

Теги: Архангельский район
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