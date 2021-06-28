Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Деревню в Стерлитамакском районе Башкирии атаковали полчища мух

Деревню в Стерлитамакском районе Башкирии атаковали полчища мух

09:58, 28 июн 2021

Жалоба селян появилась на портале «Электронной приемной органов власти Республики Башкортостан». Невыносимой жизнь в деревне Рязановка Стерлитамакского района стала несколько дней назад. Поле совхоза «Рощинский» подходит вплотную к домам, и именно туда птицефабрика «Ашкадарская» начала сваливать отходы производства.

Некоторое время назад мы сообщали о жалобах жителей на сваливаемый вблизи домов куриный помет. Тогда они мучились от невыносимого запаха. Теперь к их бедам прибавилась еще одна: армады расплодившихся насекомых

— Мы уже обращались к руководству республики, теперь делаем это повторно. От мух нечем дышать, они распространяют антисанитарию и болезни. В деревне живут старики и дети, их здоровье страдает особенно! Мы доведены до предела, а ситуация не меняется! Совхоз «Рощинский» и птицефабрика «Ашкадарская» нас не слышат. Надеемся, что услышит власть! — говорят авторы обращения.

На фоне всеобщей актуализации санитарных мер эта ситуация выглядит особенно дикой. Те же мухи являются переносчиками тифа, дизентерии и ряда других опасных болезней. Учитывая это, жители Рязановки просят провести санитарную обработку полей и дворов.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: letters.bashkortostan.ru

Теги: Стерлитамакский район
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: