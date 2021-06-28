Деревню в Стерлитамакском районе Башкирии атаковали полчища мух
09:58, 28 июн 2021
Жалоба селян появилась на портале «Электронной приемной органов власти Республики Башкортостан». Невыносимой жизнь в деревне Рязановка Стерлитамакского района стала несколько дней назад. Поле совхоза «Рощинский» подходит вплотную к домам, и именно туда птицефабрика «Ашкадарская» начала сваливать отходы производства.
Некоторое время назад мы сообщали о жалобах жителей на сваливаемый вблизи домов куриный помет. Тогда они мучились от невыносимого запаха. Теперь к их бедам прибавилась еще одна: армады расплодившихся насекомых
На фоне всеобщей актуализации санитарных мер эта ситуация выглядит особенно дикой. Те же мухи являются переносчиками тифа, дизентерии и ряда других опасных болезней. Учитывая это, жители Рязановки просят провести санитарную обработку полей и дворов.