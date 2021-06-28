Деревню в Стерлитамакском районе Башкирии атаковали полчища мух

09:58, 28 июн 2021

Жалоба селян появилась на портале «Электронной приемной органов власти Республики Башкортостан». Невыносимой жизнь в деревне Рязановка Стерлитамакского района стала несколько дней назад. Поле совхоза «Рощинский» подходит вплотную к домам, и именно туда птицефабрика «Ашкадарская» начала сваливать отходы производства.







Некоторое время назад мы сообщали о жалобах жителей на сваливаемый вблизи домов куриный помет. Тогда они мучились от невыносимого запаха. Теперь к их бедам прибавилась еще одна: армады расплодившихся насекомых

— Мы уже обращались к руководству республики, теперь делаем это повторно. От мух нечем дышать, они распространяют антисанитарию и болезни. В деревне живут старики и дети, их здоровье страдает особенно! Мы доведены до предела, а ситуация не меняется! Совхоз «Рощинский» и птицефабрика «Ашкадарская» нас не слышат. Надеемся, что услышит власть! — говорят авторы обращения.

На фоне всеобщей актуализации санитарных мер эта ситуация выглядит особенно дикой. Те же мухи являются переносчиками тифа, дизентерии и ряда других опасных болезней. Учитывая это, жители Рязановки просят провести санитарную обработку полей и дворов.





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