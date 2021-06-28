В Уфе беременная женщина едва не утонула в озере

10:54, 28 июн 2021

В минувшее воскресенье, 27 июня, спасатели Управления гражданской защиты не дали утонуть шестерым отдыхающим, двое из которых — дети. Два инцидента произошли на озере Карьерном. Там помощь потребовалась 27-летней беременной женщине и 4-летнему ребенку.







В зоне отдыха «Ак Яр Нижегородка», выпав из надувного круга, начала тонуть 6-летняя девочка. Сотрудники поисково-спасательного отряда доставили малышку на берег. Еще 3 несчастных случая спасатели предотвратили на Белой, где течением унесло 17- и 27-летнего мужчину. А 36-летний пловец чуть не ушел под воду, пытаясь переплыть реку.

Спасенным отдыхающим помощь медиков не потребовалась. В Управлении гражданской защиты напомнили, что с начала купального сезона спасатели вызволили из воды 31 человека, 11 из которых — дети.





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Фото: Управление гражданской защиты Уфы