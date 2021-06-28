Хакеры взломали сайт уфимской мэрии и разместили объявление «для взрослых»

12:42, 28 июн 2021

Пиратское объявление появилось 28 июня на сайте администрации Уфы. Зайдя во вкладку «телефоны экстренных служб», посетители натыкались на предложения любовного досуга. Сколько человек успело воспользоваться «новой услугой», пока не известно. Незаконное объявление стало результатом хакерской атаки.







Как только она была выявлена, отпор вульгарным злоумышленникам дала техническая служба сайта. В короткий срок «окошко» было удалено, ресурс заработал в прежнем режиме.

— Наши специалисты проанализировали ситуацию, брешь в защите сайта была найдена и закрыта. Судя по всему, речь идет о вирусной атаке. Сейчас ее последствия полностью устранены,— прокомментировала случившееся начальник пресс-службы мэрии Лариса Салихова.

Отметим, что несколько месяцев назад портал столичной администрации уже подвергался нападению хакеров. Тогда подозрительные ссылки были размещены в новостной колонке. Как и сегодня, они вели на страницы женщин из разных городов.

Как отмечают специалисты, вычислить и наказать авторов подобных атак очень сложно. Разместители похабных объявлений действуют максимально скрыто. Ведь знают: наказанием могут стать годы тюрьмы.





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