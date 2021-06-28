В Альшеевском районе Башкирии загорелся мясной цех

16:15, 28 июн 2021

В МЧС по Башкирии днем 28 июня поступило сообщение о том, что горит рампа на производственном предприятии по изготовлению мясной продукции в селе Раевский Альшеевского района.





На место происшествия прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.

«Обнаружено горение внутри здания рампы, где расположен цех для отгрузки готовой продукции. Открытое горение ликвидировано. В итоге огнем поврежден утеплитель рампы на площади 84 кв. метров. Погибших, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

В тушении возгорания было задействовано четыре пожарные машины и 9 человек. Сейчас устанавливается причина пожара. Расследование проводит дознаватель МЧС России.



Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе Башкирии, на площади около 2 гектаров, горит лесопосадка.

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ