В Альшеевском районе Башкирии загорелся мясной цех
16:15, 28 июн 2021
В МЧС по Башкирии днем 28 июня поступило сообщение о том, что горит рампа на производственном предприятии по изготовлению мясной продукции в селе Раевский Альшеевского района.
На место происшествия прибыли силы и средства МЧС России и другие экстренные службы.
«Обнаружено горение внутри здания рампы, где расположен цех для отгрузки готовой продукции. Открытое горение ликвидировано. В итоге огнем поврежден утеплитель рампы на площади 84 кв. метров. Погибших, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
В тушении возгорания было задействовано четыре пожарные машины и 9 человек. Сейчас устанавливается причина пожара. Расследование проводит дознаватель МЧС России.
Ранее сообщалось о том, что в Туймазинском районе Башкирии, на площади около 2 гектаров, горит лесопосадка.