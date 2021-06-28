В городе Октябрьский молодая мама морила ребенка голодом

16:22, 28 июн 2021

В дежурную часть города Октябрьского позвонили соседи неблагополучной семьи. По их словам, за стенкой уже несколько часов плакал ребенок. Прибыв на место, полицейские обнаружили грязного, исхудавшего малыша, который, обессилев, уже не мог кричать. В комнате царила антисанитария: на полу валялись вещи и мешки с мусором.







Окно не было закрыто на задвижку, вблизи от малыша лежали ножи и вилки. Но никакой еды не было даже в холодильнике. Как удалось выяснить, комнату снимала молодая семья. Приехав из Давлеканово, мужчина устроился на заработки. Но денег не хватало, работать пошла и мама малыша. Ребенка они оставляли одного без присмотра, продуктов и одежды.



Явившись домой, удивленная женщина только и сказала, что всегда приходит в обед покормить ребенка. Причины бардака она объяснить не смогла. Не теряя времени, полицейские направили маму и ребенка в больницу, где мальчику сразу поставили несколько диагнозов. С согласия матери его поместили в Республиканский дом ребенка.

Известно, что ранее 22-летняя женщина уже привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Теперь на нее возбуждено уголовное дело. Скорее всего, ей грозят десятки часов исправительных работ. Есть вероятность и крупного штрафа.





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Фото: пресс-служба МВД России по РБ