Cемье погибшего в ДТП в Калтасинском районе Башкирии фельдшера выплатят около 1 млн рублей

18:31, 28 июн 2021

Семье погибшей в ДТП 42-летней женщины-фельдшера межмуниципального отделения скорой помощи в Нефтекамске выплатят около миллиона рублей. Об этом сегодня, 28 июня, сообщили в Республиканском профсоюзе работников здравоохранения, членом которого была погибшая.







— Если смерть произошла на рабочем месте и были установлены причины, что именно это событие повлекло смерть при исполнении служебных обязанностей, то семье выплатят около одного миллиона рублей. Расследование идет достаточно долго, в течение одного месяца, поскольку это смертельный случай, — прокомментировали в профсоюзе.



Также в организации добавили, что пока сложно говорить о причинах трагедии.

— В ГБУЗ РБ ГБ г. Нефтекамска водители СМП работают посменно, не больше 12 часов, что соответствует требованиям Минтранса России. Вопрос об увеличении продолжительности смены поднимается водителями регулярно, но, по мнению профсоюза, 24-часовой график работы повышает вероятность аварии и травматизма на рабочем месте, — сообщил председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения Рауль Халфин.

Напомним, 27 июня ночью в Калтасинском районе Башкирии, между станциями Калтасы и Краснохолмский, произошло смертельное ДТП. За рулем УАЗа был 60-летний водитель. По одной из версий, он заснул за рулем и на автомобиле вылетел в кювет.





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Фото: ГИБДД по РБ