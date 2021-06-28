Cемье погибшего в ДТП в Калтасинском районе Башкирии фельдшера выплатят около 1 млн рублей
18:31, 28 июн 2021
Семье погибшей в ДТП 42-летней женщины-фельдшера межмуниципального отделения скорой помощи в Нефтекамске выплатят около миллиона рублей. Об этом сегодня, 28 июня, сообщили в Республиканском профсоюзе работников здравоохранения, членом которого была погибшая.
— Если смерть произошла на рабочем месте и были установлены причины, что именно это событие повлекло смерть при исполнении служебных обязанностей, то семье выплатят около одного миллиона рублей. Расследование идет достаточно долго, в течение одного месяца, поскольку это смертельный случай, — прокомментировали в профсоюзе.
Также в организации добавили, что пока сложно говорить о причинах трагедии.
Напомним, 27 июня ночью в Калтасинском районе Башкирии, между станциями Калтасы и Краснохолмский, произошло смертельное ДТП. За рулем УАЗа был 60-летний водитель. По одной из версий, он заснул за рулем и на автомобиле вылетел в кювет.