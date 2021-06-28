Житель Туймазов после ссоры с женой зарезал молодого прохожего, а затем ампутировал ему половой орган

18:42, 28 июн 2021

Жителю башкирского города Туймазы вынесли приговор за зверское убийство, совершенное более девяти лет назад. После ссоры с женой мужчина зарезал 20-летнего прохожего, а затем ампутировал ему половой орган. Фигуранта уголовного дела признали виновным по двум статьям – об убийстве и о надругательстве над телами умерших.







– В конце декабря 2011 года в правоохранительные органы обратилась жительница Туймазов с заявлением о безвестном исчезновении ее 20-летнего сына, который пропал после свадьбы родственников. В марте 2012 года его тело с признаками насильственной смерти было обнаружено недалеко от пункта приема лома металлов. Проведенными тогда следственно-оперативными мероприятиями личность подозреваемого установить не удалось, – рассказали о деталях дела в Следственном комитете Башкирии.



В 2020 году следователи вернулись к данному делу и смогли установить подозреваемого. Это удалось сделать благодаря обнаруженным биологическим следам на одежде потерпевшего.

Сыщики выяснили, что ночью 25 декабря 2011 года пьяный обвиняемый, которому на тот момент было 26 лет, после ссоры с женой встретился на улице с потерпевшим - между молодыми людьми произошел словесный конфликт. Во время потасовки злоумышленник до смерти забил оппонента ножом, а затем отрезал его половой орган. Убийца благополучно скрылся и разгуливал на свободе несколько лет. До того как его вычислили следователи, он успел оказаться на скамье подсудимых дважды – за причинение тяжкого вреда здоровью и хранение наркотиков.



На суде обвиняемый отказался признавать вину в преступлении. Его приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.





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