В Буздякском районе Башкирии подросток угнал машину пенсионера

20:03, 28 июн 2021

В башкирском селе Буздяк полиция задержала несовершеннолетнего угонщика автомобиля. Об инциденте сообщила 28 июня пресс-служба республиканского МВД.







С заявлением об угоне заявил 80-летний пенсионер. Он объяснил сотрудникам правоохранительных органов, что оставил свои «Жигули» на неохраняемом паркинге у поликлиники, а когда спустя два часа вышел, машины уже не было на месте.



«Автомобиль был найден сотрудниками ГИБДД, — прокомментировали в ведомстве. — Установлено, что угон совершил ученик 9 класса. Несовершеннолетний в содеянном сознался».

Машину уже вернули владельцу, а 15-летний парень стал фигурантом уголовного дела об угоне.



Ранее сообщалось о том, что в Белорецком районе Башкирии воспитанники приюта угнали автомобиль.





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