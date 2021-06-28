В Буздякском районе Башкирии подросток угнал машину пенсионера
20:03, 28 июн 2021
В башкирском селе Буздяк полиция задержала несовершеннолетнего угонщика автомобиля. Об инциденте сообщила 28 июня пресс-служба республиканского МВД.
С заявлением об угоне заявил 80-летний пенсионер. Он объяснил сотрудникам правоохранительных органов, что оставил свои «Жигули» на неохраняемом паркинге у поликлиники, а когда спустя два часа вышел, машины уже не было на месте.
«Автомобиль был найден сотрудниками ГИБДД, — прокомментировали в ведомстве. — Установлено, что угон совершил ученик 9 класса. Несовершеннолетний в содеянном сознался».
Машину уже вернули владельцу, а 15-летний парень стал фигурантом уголовного дела об угоне.