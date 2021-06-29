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Авария в Ермекеевском районе Башкирии: двое погибли, четверо госпитализированы

Авария в Ермекеевском районе Башкирии: двое погибли, четверо госпитализированы

16:26, 29 июн 2021

Сегодня, 29 июня, в Ермекеевском районе республики произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими. В пресс-службе ГИБДД Башкирии рассказали о том, что известно на данный момент.

Авария зарегистрирована на втором километре трассы Приютово — Бижбуляк. Там столкнулись два легковых автомобиля — Volkswagen Polo и Vortex Estina. ДТП произошло во втором часу дня. По предварительной информации, погибли 2 человека. Кроме того, еще четверо госпитализированы. На месте работают правоохранители и экстренные службы. Подробности и причины трагедии уточняются.

Ранее сообщалось о ДТП в Архангельском районе Башкирии: водитель "Лады Ларгус" наехал на лося и погиб, опрокинувшись в кювет.

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Источник: proural.info
Фото: ГИБДД МВД по РБ

Теги: Ермекеевский район
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