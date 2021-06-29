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В Уфе утонул мужчина, поплыв за своими сланцами (видео)

В Уфе утонул мужчина, поплыв за своими сланцами (видео)

16:34, 29 июн 2021

В реке Уфе сегодня, 28 июня, утонул 34-летний мужчина. Трагедия случилась в два часа дня в микрорайоне Сипайлово, в необорудованном для купания месте.

Как рассказали очевидцы, мужчина поплыл за своими сланцами, которые уносило течение. Он догнали их, взял в руки, но не справился с течением и не смог вернуться обратно.

На место на катере выехали сотрудники водно-спасательной станции Управления гражданской защиты г. Уфы. Спасатели раз за разом ныряли в надежде спасти пловца, который ушел под воду считанные минуты назад. К несчастью, в этом месте оказался крутой свал и сильное течение, которое не давало нырнуть на глубину.

К работе приступили водолазы. Через некоторое время они обнаружили тело в 15 метрах от берега. Предположительно, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скрин видео

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