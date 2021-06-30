ДТП в Туймазинском районе Башкирии: водитель насмерть сбил электросамокатчика и скрылся

09:45, 30 июн 2021

Около полуночи в Туймазинском районе на 1293 км федеральной трассы М-5 " Урал" неустановленный водитель совершил наезд на 30-летнего жителя г. Октябрьский, который, предположительно, двигался по проезжей части на электросамокате. После этого скрылся с места ДТП. Молодой человек скончался на месте аварии.







В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДПС в шести километрах от места происшествия, в лесном массиве, был обнаружен автомобиль "Mercedes-Benz A180". Предполагаемый водитель, 39-летний житель г. Октябрьский, оказался у себя дома. Он отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения. Начато разбирательство.

29 июня 2021 года на дорогах республики зарегистрировано четырнадцать автомобильных аварий, в которых пять человек погибли и четырнадцать получили травмы.





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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ