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ДТП под Уфой: водитель за рулем Toyota Camry насмерть сбил пешехода

ДТП под Уфой: водитель за рулем Toyota Camry насмерть сбил пешехода

10:25, 30 июн 2021

В Башкирии на федеральной трассе М-5 погиб неизвестный пешеход, который переходил проезжую часть ночью в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.

Смертельная авария произошла сегодня, 30 июня, в третьем часу ночи. В Уфимском районе на 1460 км автодороги 46-летний уфимец за рулем Toyota Camry допустил наезд на мужчину. От полученных травм пешеход скончался до приезда скорой. В настоящий момент личность погибшего установить не удалось. Обстоятельства случившегося выясняются. 

Напомним, ранее сообщалось о смертельной аварии на этой же трассе М-5 в Туймазинском районе. Водитель за рулем Mercedes-Benz сбил 30-летнего мужчину на электросамокате. Автомобилист пытался скрыться, но правоохранителям удалось его найти.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ

Теги: Уфа
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