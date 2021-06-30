ДТП под Уфой: водитель за рулем Toyota Camry насмерть сбил пешехода

10:25, 30 июн 2021

В Башкирии на федеральной трассе М-5 погиб неизвестный пешеход, который переходил проезжую часть ночью в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.







Смертельная авария произошла сегодня, 30 июня, в третьем часу ночи. В Уфимском районе на 1460 км автодороги 46-летний уфимец за рулем Toyota Camry допустил наезд на мужчину. От полученных травм пешеход скончался до приезда скорой. В настоящий момент личность погибшего установить не удалось. Обстоятельства случившегося выясняются.



Напомним, ранее сообщалось о смертельной аварии на этой же трассе М-5 в Туймазинском районе. Водитель за рулем Mercedes-Benz сбил 30-летнего мужчину на электросамокате. Автомобилист пытался скрыться, но правоохранителям удалось его найти.





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Фото: ГИБДД по РБ